AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? | AÖF sınav giriş yerleri sorgulama
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bu duyuru ile beraber, sınavda ter dökmeye hazırlanan binlerce öğrenci, sınav giriş belgelerini önceden öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, AÖF sınav giriş yerleri ve sorgulama ekranı...
2019 AÖF bahar dönemi ara sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika süre verilecek. Anadolu Üniversitesi, sınava girmeye hazırlanan adaylar için sınav giriş yerlerini erişime açtığını duyurdu. Bununla beraber öğrenciler de sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı. İşte, AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili merak edilenler...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri duyurusunu şu ifadelerle gerçekleştirdi;
Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini www.anadolu.edu.tr/acıkogretim adresinin öğrenci girişi bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak veya AÖF bürolarından alabilirler.
SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
Adayları gireceği AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır
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