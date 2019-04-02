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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 22:54, Son Güncelleme:

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? | AÖF sınav giriş yerleri sorgulama

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AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? | AÖF sınav giriş yerleri sorgulama

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bu duyuru ile beraber, sınavda ter dökmeye hazırlanan binlerce öğrenci, sınav giriş belgelerini önceden öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, AÖF sınav giriş yerleri ve sorgulama ekranı...

2019 AÖF bahar dönemi ara sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika süre verilecek. Anadolu Üniversitesi, sınava girmeye hazırlanan adaylar için sınav giriş yerlerini erişime açtığını duyurdu. Bununla beraber öğrenciler de sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı. İşte, AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili merak edilenler...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri duyurusunu şu ifadelerle gerçekleştirdi;

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini www.anadolu.edu.tr/acıkogretim adresinin öğrenci girişi bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak veya AÖF bürolarından alabilirler. 

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
Adayları gireceği AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır

 

 

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