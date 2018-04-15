AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş yeri sorgulama

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, bugün Bahar Dönemi Ara Sınavları için ter dökecek. AÖF 2018 Bahar Dönemi sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı pek çok öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yeri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bugün düzenlenecek olan iki oturumun ardından tamamlanacak olan AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları için gerekli olan sınav giriş belgeleri kurum tarafından günler önce açıklanmıştı. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinin internet sistemine erişerek sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Sınav giriş belgenizi https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden sisteme öğrenci girişi yaparak temin edebilirsiniz.

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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ilkbahar dönemi ara sınav oturumları için geri sayım başladı. AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise öne alındı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesini ve onaylı kimlik belgesinden biri eksik olan öğrenciler, sınava alınmayacak. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

AÖF ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

Çıkmış sorulara aşağıdaki linke tıkladıktan sonra giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Çıkmış sınav soruları kitabınızın basım tarihiyle uyumlu olacak şekilde sunulmaktadır. Bu nedenle içerikten kaynaklanabilecek uyumsuzluğun siz öğrencilerimiz için problem yaratmaması için kitap basım tarihinden önceki yıllara ait sorular yayında değildir.

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