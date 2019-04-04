AÖF sınav giriş belgeleri yayımladı! AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları için geri sayım sürüyor. 2018-2019 eğitim yılı bahar dönemi ara sınavlarının giriş yerleri adayların erişimine açıldı. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?
Üniversite eğitimine açıktan devam eden on binlerce vatandaş, AÖF bahar dönemi ara sınavları ya da bir diğer ifadeyle vizeler için hazırlıklarını tamamladı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren AÖF öğrencileri, kurumun akademik takviminde yayınlanan, sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini "Öğrenci Otomasyonuna" giriş yaparak alabilir.
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AÖF SINAV TARİHLERİ
AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika süre verilecek. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılacak.
Bu sınavın ardından 25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.
SINAVA GİRERKEN BU BELGELER GEREKLİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
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