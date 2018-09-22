AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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22.09.2018 - 18:55, Son Güncelleme:

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri

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AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi tarafından tarih verildi. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri.

Çok sayıda öğrencisinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri AÖF'ün akademik takviminde yer alıyor. 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci hakkında başka detaylar geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

Artık öğrencilerin önce ders seçimi yapması, ardından kayıt ücretlerini bankaya ödemesi gerekecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek. Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Ders seçimi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.

HARÇ ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi
Askerlik Durum Belgesi
ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler
Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi
Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi
Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi
Türkçe Yeterlik Belgesi

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