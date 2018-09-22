AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıtları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi tarafından tarih verildi. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri.
Çok sayıda öğrencisinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri AÖF'ün akademik takviminde yer alıyor. 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci hakkında başka detaylar geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
Artık öğrencilerin önce ders seçimi yapması, ardından kayıt ücretlerini bankaya ödemesi gerekecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek. Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Ders seçimi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.
HARÇ ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi
Askerlik Durum Belgesi
ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler
Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi
Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi
Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi
Türkçe Yeterlik Belgesi
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