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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.10.2018 - 20:40, Son Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı... AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman?

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AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı... AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman?

AÖF kayıt yenileme süreciyle ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından kayıt yenileyemeyen öğrencilere müjde geldi. 25 Eylül'de başlayan kayıt yenileme işlemlerinin 7 ekim tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Peki, AÖF harç ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

Milyonlarca öğrenci AÖF kayıt yenileme işlemini sürdürmeye devam ediyor. 5 ekim tarihine kadar yapılacak olan kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere müjdeli haber geldi. AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 ekim tarihine kadar uzatıldı. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini zaman kaybetmeden tamamlamaları gerekiyor.

Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi için kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. Öğrenciler, Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazar gecesi saat 23.00'e kadar tamamlayabilir.

AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ödemelerini Ziraat Bankası'nın bankamatik ve internet bankacılığı ekranı üzerinden yapabilecek olan öğrenciler, bunu 7 Ekim 23.00'a kadar tamamlayabilecek. Öğrenciden banka dekontu ise saklaması talep edilecek.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl), AÖF kayıt yenileme kılavuzunun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2. maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek.

Kayıt aşamasında şu yöntemler denenebilecek;

*Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

*İnternet Bankacılığı ile Ödeme

*ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

*Mobil Bankacılık ile Ödeme

DERS EKLE - SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:

1-Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

2-İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

3-Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.

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