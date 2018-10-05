AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı... AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman?
AÖF kayıt yenileme süreciyle ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından kayıt yenileyemeyen öğrencilere müjde geldi. 25 Eylül'de başlayan kayıt yenileme işlemlerinin 7 ekim tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Peki, AÖF harç ücretleri hangi bankaya yatırılacak?
Milyonlarca öğrenci AÖF kayıt yenileme işlemini sürdürmeye devam ediyor. 5 ekim tarihine kadar yapılacak olan kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere müjdeli haber geldi. AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 ekim tarihine kadar uzatıldı. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini zaman kaybetmeden tamamlamaları gerekiyor.
Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi için kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. Öğrenciler, Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazar gecesi saat 23.00'e kadar tamamlayabilir.
AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Ödemelerini Ziraat Bankası'nın bankamatik ve internet bankacılığı ekranı üzerinden yapabilecek olan öğrenciler, bunu 7 Ekim 23.00'a kadar tamamlayabilecek. Öğrenciden banka dekontu ise saklaması talep edilecek.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl), AÖF kayıt yenileme kılavuzunun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2. maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek.
Kayıt aşamasında şu yöntemler denenebilecek;
*Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
*İnternet Bankacılığı ile Ödeme
*ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
*Mobil Bankacılık ile Ödeme
DERS EKLE - SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:
1-Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
2-İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
3-Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.
Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.
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