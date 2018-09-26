AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF kayıt yenileme süreci devam ediyor!
Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz dönem eğitim aldıkları bölüme, yeni dönemde de devam edebilmek adına kayıt yenileme işlemini yapmak zorunda.Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri 25 Eylül'de başladı. Günlerdir beklenen sürecin başlamasıyla birlikte, eğitim hayatına AÖF bünyesinde devam eden çok sayıda vatandaş, AÖF kayıt yenileme işlemine dair merak ettikleri detayları araştırıyor. İşte, AÖF'ün açıkladığı bilgiler ışığında kayıt yenileme hakkında merak edilen detaylar ve kayıt yenileme için açıklanan son tarih...
AÖF'te eğitim alan öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF kayıt yenileme 25 Eylül'de başladı. Kayıt yenilemenin son bulacağı tarih ise 5 Ekim olarak belirlendi. Ders seçimi ile başlayacak olan kayıt yenileme süreci, ücret ödeme, otomasyon kaydını kontrol etme ve ekampüs üzerinden ders kitaplarına erişme şeklinde 4 adımda ilerleyecek. İşte, detaylar...
İlk adım olarak ders seçimi yapacak olan öğrencilerin 45 kredilik hakkı olacak. Ders seçimini bir kez yapan öğrenci, kayıt yenileme döneminin sona ermesinin ardından ders seçimine bir daha itiraz etme hakkına sahip olamaz. Dolayısıyla bu adımın dikkatlice yapılması gerekmektedir.
Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelinmez.
Başarısız oldukları FF notlu dersleri vermeden mezun olamayacakları için öğrencilerin bu dersleri almaları önerilmektedir. Ancak bu dersleri isterlerse bu kayıt yenileme döneminde almayabilirler. Ancak FF notlu bu dersleri vermeden mezun olunmayacağı için sonraki dönemlerde alınması şart olacaktır.
Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.
Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.
2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile ders seçimi öğrenciye bırakıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.
Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6’ncı ve 8’inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz.
2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.
Lisans programında okurken önlisans diploması almak isteyen öğrenciler Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerini seçmeleri gerekir.
2018-2019 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.
2018-2019 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.
Yabancı Dille öğretim yapılan programlarda dil yeterliğini sağlayamayanlar kayıt yeniletemeyecektir.
DERS EKLE - SİL İŞLEMİ 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR
Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:
1-Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
2-İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
3-Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.
Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.
ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Ödemelerini Ziraat Bankası'nın bankamatik ve internet bankacılığı ekranı üzerinden yapabilecek olan öğrenciler, bunu 5 Ekim 23.30'a kadar tamamlayabilecek. Öğrenciden banka dekontu ise saklaması talep edilecek.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl), AÖF kayıt yenileme kılavuzunun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2. maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek.
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