AÖF kayıt yenileme tarihi için yeni açıklama! 25 Eylül'de başlayacak!
AÖF kayıt yenileme işlemi için geçtiğimiz haftalarda tarih açıklaması yapan Anadolu Üniversitesi, bu tarihte küçük bir revizyona giderek bir gün erteleme yaptı. AÖF kayıt yenileme tarihi, yapılan duyuruya göre 25 Eylül'de başlayacak ve 5 Ekim tarihinde sona erecek. İşte, AÖF kayıt yenileme süreci hakkında merak edilen bazı detaylar
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme süreci yarın başlıyor. Her yıl yüz binlerce öğrenciye eğitim imkanı tanıyan AÖF, halihazırda bir bölüm okuyanlar için kayıt yenileme işlemlerini 25 Eylül tarihinde almaya başlayacak. Kayıt yenileme süreci ile paralel olarak ek tercih ve DGS öğrencileri için de kayıt yenileme işlemleri başlamış olacak. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi için hangi işlemlerin yapılması gerekecek? İşte, adım adım tüm işlemler ve yatırılacak olan harç ücreti hakkında bazı bilgiler
AÖF konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
"2018-2019 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12 önlisansın programlarında 353 ders intibakı yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır.
Bu değişikliklerle yapılan ders intibaklarının bilgi işlem ortamında teknik işlemlerinin devam etmesi nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme bölümünden 25 Eylül 2018 Salı günü başlayacaktır."
KAYIT YENİLEME TEMELDE 4 ADIM ÜZERİNDE GERÇEKLEŞECEK
Ders seçimi ile başlayacak olan kayıt yenileme süreci, ücret ödeme, otomasyon kaydını kontrol etme ve ekampüs üzerinden ders kitaplarına erişme şeklinde 4 adımda ilerleyecek. Kayıt yenileme süreci, 25 Eylül-5 Ekim tarih aralığında tamamlanacak.
İlk adım olarak ders seçimi yapacak olan öğrencilerin 45 kredilik hakkı olacak. Ders seçimini bir kez yapan öğrenci, kayıt yenileme döneminin sona ermesinin ardından ders seçimine bir daha itiraz etme hakkına sahip olamaz. Dolayısıyla bu adımın dikkatlice yapılması gerekmektedir.
Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelinmez.
Başarız oldukları FF notlu dersleri vermeden mezun olamayacakları için öğrencilerin bu dersleri almaları önerilmektedir. Ancak bu dersleri isterlerse bu kayıt yenileme döneminde almayabilirler. Ancak FF notlu bu dersleri vermeden mezun olunmayacağı için sonraki dönemlerde alınması şart olacaktır.
Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.
Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.
2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile ders seçimi öğrenciye bırakıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.
Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.
Lisans programında okurken önlisans diploması almak isteyen öğrenciler Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerini seçmeleri gerekir.
2018-2019 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.
2018-2019 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.
Yabancı Dille öğretim yapılan programlarda dil yeterliğini sağlayamayanlar kayıt yeniletemeyecektir.
DERS EKLE-SİL İŞLEMİ 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR
Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:
1-Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
2-İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
3-Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.
Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.
ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Ödemelerini Ziraat Bankası'nın bankamatik ve internet bankacılığı ekranı üzerinden yapabilecek olan öğrenciler, bunu 5 Ekim 23.30'a kadar tamamlayabilecek. Öğrenciden banka dekontu ise saklaması talep edilecek.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl), AÖF kayıt yenileme kılavuzunun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2. maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek.
KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borcu olan öğrenciler, önceki dönemlerden kalan borçlarını ödemeden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir. Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenilemenin son gününden önce AÖF bürosuna başvurunuz.
DERS KİTAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?
Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludurlar. E-Kampüs ortamında sunulan diğer ders malzemeleri (Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Ünite Özet Videoları, Yaprak Test, HTML5, ePUB, Mobi vb.) öğrenmeye yardımcı içeriklerdir. ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden erişilebilir.
Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında bölümünün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır
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