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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte AÖF güz dönemi kayıt yenileme için son tarih

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AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte AÖF güz dönemi kayıt yenileme için son tarih

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) öğrenim gören öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen güz dönemi kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. 7 Ekim Pazartesi günü başlayan kayıt yenileme işlemlerini son gününü kaçırmak istemeyenler, "AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?" sorusuna cevap arıyor. Peki, AÖF güz dönemi kayıt yenileme son tarih ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019 2020 kayıt yenileme dönemi başlatıldı. Kayıt yenileme işlemi devam ederken, son başvuru tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? İşte, AÖF kayıt yenileme takvimine yönelik detaylar.

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi tarihleri belli oldu.

AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemi 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başladı ve 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu süreler içinde ders ekle-sil ve kayıt yenileme yapabilecek. 

AÖF kayıt yenileme mazeretli kayıt işlemi de 18 Ekim tarihinde yapılacak.

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

Adaylar, daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. Kurum, söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı konusunda adayları uyarıyor.
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

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