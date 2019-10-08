AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte AÖF güz dönemi kayıt yenileme için son tarih
Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) öğrenim gören öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen güz dönemi kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. 7 Ekim Pazartesi günü başlayan kayıt yenileme işlemlerini son gününü kaçırmak istemeyenler, "AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?" sorusuna cevap arıyor. Peki, AÖF güz dönemi kayıt yenileme son tarih ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019 2020 kayıt yenileme dönemi başlatıldı. Kayıt yenileme işlemi devam ederken, son başvuru tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF kayıt yenileme hangi tarihte? İşte, AÖF kayıt yenileme takvimine yönelik detaylar.
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi tarihleri belli oldu.
AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemi 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başladı ve 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu süreler içinde ders ekle-sil ve kayıt yenileme yapabilecek.
AÖF kayıt yenileme mazeretli kayıt işlemi de 18 Ekim tarihinde yapılacak.
Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.
Adaylar, daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. Kurum, söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı konusunda adayları uyarıyor.
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.
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