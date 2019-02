AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme işleminin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÖF TARİH VERDİ

AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

DÖNEM NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.

Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.

Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.