AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. 12-13 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AÖF final sınavlarının ardından gözler, kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. İşte, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri.
AÖF güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi, AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri
KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.
AÖF'TEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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