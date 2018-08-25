AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim kayıt yenileme tarihi
AÖF kayıtlarını yenilemek isteyen AÖF öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerine yönelik araştırmalarını son günlerde yoğunlaştırdı. 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen çok sayıda kişi 'AÖF kayıt yenileme ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Geçtiğimiz dönem eğitim aldıkları bölüme, yeni dönemde de devam edebilmek isteyen çok sayıda AÖF öğrencisi, kayıt yenileme sürecinin ne zaman başlayacağına dair bilgi edinmek istiyor. İşte, AÖF kayıt yenileme işlemine dair merak edilen detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
2018 AÖF kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci hakkında başka detaylar geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
NASIL AÖF ÖĞRENCİSİ OLUNUR?
Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.
Buna göre;
Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
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