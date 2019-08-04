AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz dönem eğitim aldıkları bölüme, 2019-2020 eğitim döneminde de devam edebilmek adına kayıt yenileme tarihlerini kaçırmamak istiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?
AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı pek çok kişinin bir numaralı gündem maddesi oldu. AÖF kayıtlarını yenilemek isteyen AÖF öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Çok sayıda öğrencisinin merakla araştırdığı AÖF yeni dönem kayıt yenileme tarihleri henüz akademik takvimde yer almıyor ancak geçtiğimiz yıllardaki bilgiler baz alındığında, AÖF kayıt yenileme işlemlerinin eylül ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça ya da kurumdan resmi bir açıklama yapıldığı takdirde detaylara haberimizde yer vereceğiz.
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