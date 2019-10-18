AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı
Açık Öğretim Fakültesi'nde Güz dönemi kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile birlikte AÖF kayıt yenileme sürecini merak eden öğrenciler bilgilendirildi. İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir denilerek ödeme süreci hakkında bilgi verildi.. Peki Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerinde son gün ne zaman?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin tarihinin uzatıldığı duyuruldu. 22 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılan süreç için ödeme detayları da açıklandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Uzatıldı
Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.
İkinci Üniversite Kayıt Süresi Uzatıldı
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Sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için 22 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar vaktiniz var.
Not: 2. Üniversite Başvuruları 17:00 'de kapatılacak. Para Ödemesi 17:20 'de sona erecektir.
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