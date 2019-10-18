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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı

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AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı

Açık Öğretim Fakültesi'nde Güz dönemi kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile birlikte AÖF kayıt yenileme sürecini merak eden öğrenciler bilgilendirildi. İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir denilerek ödeme süreci hakkında bilgi verildi.. Peki Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerinde son gün ne zaman?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin tarihinin uzatıldığı duyuruldu. 22 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılan süreç için ödeme detayları da açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Uzatıldı

Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

İkinci Üniversite Kayıt Süresi Uzatıldı

İkinci Üniversiteye kayıt olma fırsatını kaçırmadınız!

Sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için 22 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar vaktiniz var.

Not: 2. Üniversite Başvuruları 17:00 'de kapatılacak. Para Ödemesi 17:20 'de sona erecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son gün ne zaman AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

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