AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? 2020 AÖF kayıt takvimi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları pek çok kişinin bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte, AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemi hakkında ayrıntılar...

Anadolu Üniversitesinde 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri “Kayıt Yenileme Haftası” 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen gün ve 00:15 – 23:59 saatleri arasında Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacak.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; lisans öğrencileri için kayıt yenileme ve/veya ders seçim günleri;

• 8. yarıyıl ve üstü öğrenciler 27-28 Ocak 2020 Pazartesi?Salı

• 6. yarıyıl ve üstü öğrenciler 29 Ocak 2020 Çarşamba

• 4. yarıyıl ve üstü öğrenciler 30 Ocak 2020 Perşembe

• 2. yarıyıl ve üstü öğrenciler 31 Ocak 2020 Cuma

• Eczacılık Fakültesinin 10. yarıyıl ve üstü öğrencileri 27 Ocak 2020 Pazartesi; 8. Yarıyıl ve üstü öğrencileri 28 Ocak 2020 Salı; diğer öğrencileri ise yukarıdaki sıralamaya tabidir.

ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Öğrenci İşlemleri: 1- Öğrenci, 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren “Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS https://anasis.anadolu.edu.tr)” girerek yatırması gereken katkı payını/öğrenim ücretini öğrenebilecek ve belirtilen tutarı Ziraat Bankası aracılığıyla yatıracaktır. Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenileme sistemine giriş yapamayacaktır. Herhangi bir sebeple ücret ödemeyecek öğrenciler (normal öğrenim süresi içindeki

I. öğretim ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, diğer geçerli sebeplerden dolayı ücret yatırmayacak olan öğrenciler vb.) bankaya para yatırmadan sisteme girebileceklerdir.

Kayıt Yenileme uygulamasında dikkat edilmesi gereken işlemler ve sayfalar:

• “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri” seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

• “Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.

• “Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.

• “Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir. Kayıt Yenileme Haftası:(27-31 Ocak 2020) 2- Öğrenci; şifresiyle ANASİS’e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir. 3- Öğrenci; “Kayıt Onayı Ver” butonuna basıp kayıt onayını verdikten sonra ders seçim işlemlerine devam edebilecektir. “Kayıt Onayı Ver” butonu; öğrencinin ilgili dönemdeki kayıt onayını almasını sağlayacak ve kayıt onayını aldıktan sonra bu buton gösterilmeyecektir.