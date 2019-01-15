AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak?
AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı, güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak?
BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde tamamlandı.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı net tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları ortalama 15-20 gün içinde adayların erişimine açmıştı.
Bu konuda bir gelişme ya da AÖF'ten açıklama olması durumunda haberimizden takip edebilirsiniz.
Sonuçlar açıklandığı taktirde; öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle