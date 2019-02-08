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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak? Açıköğretim bahar dönemi kayıt takvimi

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AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak? Açıköğretim bahar dönemi kayıt takvimi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı güz döneminin tamamlanmasının ardından, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bekleniyor. Bu kapsamda araştırmalarına hız veren açıköğretimli öğrenciler, okulun akademik takvimini ve resmi internet sitesini inceleyerek tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?

Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden yüz binlerce öğrenci, geçtiğimiz dönem eğitim aldıkları bölüme, yeni dönemde de devam edebilmek adına kayıt yenileme tarihlerini kaçırmamak istiyor. Çok sayıda öğrencinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri AÖF'ün akademik takviminde yer alıyor. İşte, AÖF'ün açıkladığı kayıt yenileme tarihleri...

AÖF TARİH VERDİ

AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

DÖNEM NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.

Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.

Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.

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