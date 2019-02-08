AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak? Açıköğretim bahar dönemi kayıt takvimi
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı güz döneminin tamamlanmasının ardından, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bekleniyor. Bu kapsamda araştırmalarına hız veren açıköğretimli öğrenciler, okulun akademik takvimini ve resmi internet sitesini inceleyerek tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?
Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden yüz binlerce öğrenci, geçtiğimiz dönem eğitim aldıkları bölüme, yeni dönemde de devam edebilmek adına kayıt yenileme tarihlerini kaçırmamak istiyor. Çok sayıda öğrencinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri AÖF'ün akademik takviminde yer alıyor. İşte, AÖF'ün açıkladığı kayıt yenileme tarihleri...
AÖF TARİH VERDİ
AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.
DÖNEM NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.
Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.
Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.
Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.
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