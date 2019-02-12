AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Açıköğretim kayıt yenileme işlemlerinin başlamasıyla birlikte, söz konusu işlemlerin nasıl yapıldığı ve ne zamana kadar yapılabileceği merak konusu oldu. Peki, açıköğretim kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat Pazartesi günü başladı. Açıköğretim öğrencileri, 'anadolu.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bahar döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini yapabilir. İşte, AÖF 2018-2019 bahar dönemi kayıt yenileme işlemi hakkında tüm detaylar...
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başladı. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. 11 gün sürecek kayıt döneminin ardından vize ve final sınavları için geri sayım başlayacak.
SÜRE UZATILMAYACAK
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; 22 Şubat 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybedecek.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt yenileme işlemleri; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.
Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değil.
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ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;
Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecek.
Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
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