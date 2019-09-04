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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

AÖF kayıt işlemleri ne zaman bitecek? Açıköğretim kayıt takvimi

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AÖF kayıt işlemleri ne zaman bitecek? Açıköğretim kayıt takvimi

Eğitimlerine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden veya başlayacak olan binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan AÖF kayıt işlemleri başladı. AÖF kayıtları, açıklanan prosedür doğru izlendiği takdirde tamamlanmış olacak. Peki, AÖF kayıt işlemleri ne zaman bitecek?

2019-2020 öğretim yılı ÖSYS Yeni Kayıt İnternet Başvuru ve Kayıt duyurusu hakkında AÖF'ten beklenen açıklamanın gelmesiyle birlite AÖF kayıt süreci başladı. İşte, açıköğretim kayıtlarına ilişkin ayrıntılar...

AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine internet aracılığıyla başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başladı ve 13 Eylül'de sona erecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; bu tarihlerden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün olmayacak.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri başladı. Adaylar kayıtlarını 13 Eylül Cuma gününe kadar tamamlayabilir. Öte yandan kayıt işlemleri prosedürü ve 2019-2020 dönemi kayıt ücretleri de AÖF tarafından açıklandı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-13 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.

Adaylar, daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. Kurum, söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı konusunda adayları uyarıyor.

KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KILAVUZ YAYIMLANDI

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SON TARİH 31 ARALIK 2019

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2018-2019 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Fakülteye ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

KAYITLAR HAKKINDAKİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

KAYIT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

AÖF 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği ücretleri de açıkladı. Ödenecek tutarlar bölümlere göre farklılık gösteriyor.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

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