AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ikinci üniversite başvuruları dün itibariyle alınmaya başlandı. Söz konusu kurumda sınavsız olarak ikinci üniversite eğitimi almak isteyen on binlerce kişi, AÖF sınavsız ikinci üniversite başvuruları hakkında detayları araştırıyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek? Başvuru şartları neler?
AÖF ikinci üniversite müracaatları 2 Eylül-18 Ekim'de kabul edilecek. AÖF'ün sınavsız ikinci üniversite eğitiminden yararlanmak için lisans ya da ön lisans programlarından mezun olmak gerekiyor. İşte, AÖF ikinci üniversite kayıtları hakkında detaylar...
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.
İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.
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