AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlayacak?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin "ikinci üniversite" programlarına başvuru ve kayıt işlemleri için tarihler belli oldu. Söz konusu programa kayıt yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş, bu gelişmenin üstüne araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlayacak?
AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine internet aracılığıyla başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlayacak ve 12 Eylül'de sona erecek. Öte yandan ikinci üniversite müracaatları için de tarihler belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
AÖF ikinci üniverstieye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi kapsamında öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.
AÖF'ten yapılan açıklamaya göre; ikinci üniversite müracaatları 2 Eylül-18 Ekim'de kabul edilecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.
İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.
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