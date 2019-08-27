AÖF ikinci üniversite başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?
Anadolu Üniversitesi’nin (AÜ), yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olan ya da okumaya devam edenler için açtığı ikinci üniversiteye kayıtlar için geri sayım devam ediyor. Peki, AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlayacak?
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, AÖF'te açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptırabiliyor. İşte, 2019-2020 AÖF ikinci üniversite kayıtları hakkında detaylar...
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.
AÖF'ten yapılan açıklamaya göre; ikinci üniversite müracaatları 2 Eylül-18 Ekim'de kabul edilecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.
İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.
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