AÖF için 3 ders sınavı duyurusu: Üç ders sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi, AÖF sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler için üç ders sınav duyurusu yayımladı. AÖF 3 ders sınavı http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden paylaşılacak. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
ÜÇ DERS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.
ÜÇ DERS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemimizde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları aşağıda yer alan tablo kullanılarak Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu AOSDestek İletişim ve Çözüm Masasını arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.
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