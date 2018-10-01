AÖF harç parası yatırma işlemi hangi bankaya yapılacak? Kayıt nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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01.10.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

AÖF harç parası yatırma işlemi hangi bankaya yapılacak? Kayıt nasıl yapılır?

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AÖF harç parası yatırma işlemi hangi bankaya yapılacak? Kayıt nasıl yapılır?

AÖF kayıt işlemleri ikinci üniversite, ek yerleştirme, yenileme, öğrencileri için devam ediyor. AÖF kayıt işlemi sonrasında ders ekle sil aşamasına geçecek olan öğrenciler, harç parasının hangi bankaya yatırılacağını sorgulamaya başladı. Peki, AÖF harç parası hangi bankaya yatırılacak? İşte, AÖF kayıt işlemi yapacak olan öğrenciler için bazı bilgiler

AÖF öğrencileri için kayıt yenileme ve kayıt süreçleri kaldığı yerden devam ediyor. Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-5 Ekim tarihleri aralığında alınacak olan AÖF kayıt yenileme işlemleri için harç ücretini yatıracak olan öğrenciler, bu işlemin ardından ders seçim işlemlerini tamamlayabilecek. İşte, AÖF işlemleri hakkında merak edilen bazı detaylar

AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Kayıt aşamasında Anadolu Üniversitesi'ne yapılacak olan ödemeler, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kayıt aşamasında şu yöntemler denenebilecek;

*Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
*İnternet Bankacılığı ile Ödeme
*ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
*Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini kazanan öğrencilerin kayıt aşamaları 2-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda istenecek olan belgeler şunlar olacak;

1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilir. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz. Lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilir.

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