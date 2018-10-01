AÖF harç parası yatırma işlemi hangi bankaya yapılacak? Kayıt nasıl yapılır?
AÖF kayıt işlemleri ikinci üniversite, ek yerleştirme, yenileme, öğrencileri için devam ediyor. AÖF kayıt işlemi sonrasında ders ekle sil aşamasına geçecek olan öğrenciler, harç parasının hangi bankaya yatırılacağını sorgulamaya başladı. Peki, AÖF harç parası hangi bankaya yatırılacak? İşte, AÖF kayıt işlemi yapacak olan öğrenciler için bazı bilgiler
AÖF öğrencileri için kayıt yenileme ve kayıt süreçleri kaldığı yerden devam ediyor. Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-5 Ekim tarihleri aralığında alınacak olan AÖF kayıt yenileme işlemleri için harç ücretini yatıracak olan öğrenciler, bu işlemin ardından ders seçim işlemlerini tamamlayabilecek. İşte, AÖF işlemleri hakkında merak edilen bazı detaylar
AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Kayıt aşamasında Anadolu Üniversitesi'ne yapılacak olan ödemeler, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kayıt aşamasında şu yöntemler denenebilecek;
*Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
*İnternet Bankacılığı ile Ödeme
*ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
*Mobil Bankacılık ile Ödeme
Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.
Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.
EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini kazanan öğrencilerin kayıt aşamaları 2-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda istenecek olan belgeler şunlar olacak;
1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilir. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz. Lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilir.
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