AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Bu gelişmenin ardından yüz binlerce açıköğretim öğrencisi güz dönemi ara yani vize sınavlarının yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?
Açıköğretim sisteminde kayıtlı olup önlisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler, AÖF 2019-2020 eğitim yılı güz dönemi vize sınavlarına odaklandı. Şimdiden sınavlara yönelik hazırlıklarına başlayan öğrenciler, AÖF'ün yayımladığı sınav takviminde tarihleri araştırıyor. İşte, yeni dönemde açıköğretim sınav takvimi...
AÖF'ün yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.
AÖF'TEN KAÇ YILDA MEZUN OLMAK GEREKİYOR?
Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi; 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıldır. Azami süreler ise öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans programları için 8 yarıyıl, lisans programları için 14 yarıyıldır. Öğrenci, azami süreler boyunca öğrencilik haklarından yararlanır. Öğrenci, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle