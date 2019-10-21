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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? İşte, AÖF 2019-2020 takvimi

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AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? İşte, AÖF 2019-2020 takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinin sona ermesi ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrenciler, 2019 -2020 eğitim- öğretim döneminde ilk olarak güz dönemi ara sınavına tabi tutulacak. Peki, AÖF güz dönemi sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖF 2019-2020 takvimi…

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ara sınav heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF 2019-2020 öğretim yılı sınav takvimiyle yıl içerisinde gerçekleştirilecek bütün sınavların tarihi belli oldu. Peki, takvime göre AÖF güz dönemi sınavı ne zaman yapılacak?

Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

Sınav Tarihleri

2019-2020 Öğretim Yılı  
Türkiye Programları  
SINAV TÜRÜSINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı14 - 15 Aralık 2019
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı18 - 19 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı22 - 23 Ağustos 2020

 

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