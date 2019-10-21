AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? İşte, AÖF 2019-2020 takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinin sona ermesi ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrenciler, 2019 -2020 eğitim- öğretim döneminde ilk olarak güz dönemi ara sınavına tabi tutulacak. Peki, AÖF güz dönemi sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖF 2019-2020 takvimi…
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ara sınav heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF 2019-2020 öğretim yılı sınav takvimiyle yıl içerisinde gerçekleştirilecek bütün sınavların tarihi belli oldu. Peki, takvime göre AÖF güz dönemi sınavı ne zaman yapılacak?
Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.
Sınav Tarihleri
|2019-2020 Öğretim Yılı
|Türkiye Programları
|SINAV TÜRÜ
|SINAV TARİHLERİ
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|14 - 15 Aralık 2019
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|18 - 19 Ocak 2020
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|18 - 19 Nisan 2020
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|13 - 14 Haziran 2020
|Yaz Okulu Sınavı
|22 - 23 Ağustos 2020
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