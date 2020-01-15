AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF final sınavlarının tarihi, üniversite eğitimlerine açıktan devam eden kişilerin merak ettiği ve araştırdığı konu olarak dikkatleri çekiyor. İşte, AÖF güz dönemi final sınavlarının tarihi ve AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi final sınavları bu hafta sonu tamamlanacak. Söz konusu sınavlara 1 milyon civarı öğrencinin katılması planlanıyor. Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan AÖF takvimine göre; Güz Dönemi finalleri 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

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