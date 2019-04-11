AÖF geçmiş sınav soruları | AÖF'te çıkmış sorular neler?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bununla beraber binlerce aday daha önce AÖF'te geçmiş sınav sorularını internette sorgulamaya başladı. AÖF'te geçmiş dönemlerde çıkmış soruları, Anadolu Üniversitesi'nin E-Kampüs sistemi üzerinden paylaşılıyor. Peki, AÖF'te daha önce hangi sorular çıktı? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı konularına göre AÖF çıkmış sorular ve detaylı bilgiler...
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav takvimini daha önce resmi internet sitesi üzerinden duyurmuştu. Bununla beraber öğrencilerin sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde kullanıcıların erişimine açıldı. Sınav için geri sayım heyecanı devam ederken, öğrenciler de geçmiş yıllarda AÖF'te çıkan soruları araştırmaya başladı. İşte, bölümlerine uygun AÖF geçmiş sınav soruları.
AÖF GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR
AÖF çıkmış sorular listesi, Anadolu Üniversitesi'nin yayımlamış olduğu E-kampüs sayfası üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile kolayca görüntülenebilecek.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yapılan sınavların soru ve cevapları ANADOLUM eKampüs Sisteminde yayınlanmaktadır. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak, çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.
AÖF ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN
AÖF SINAV TAKVİMİ
AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika süre verilecek. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılacak.
Bu sınavın ardından 25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.
SINAVA GİRERKEN BU BELGELER GEREKLİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askeri kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
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