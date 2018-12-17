AÖF final sınavları ne zaman başlıyor? AÖF güz dönemi final sınavları
Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden yüz binlerce öğrenci, güz dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Yakın zaman önce vizelere giren ve sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan finallere hazırlanırken bir yandan da sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF final sınavı ne zaman? AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF güz dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, AÖF öğrencilerinin merakla araştırdığı o sorunun cevabı...
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi takviminde yer alan bilgilere göre AÖF Güz Dönemi final sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde, bahar döneminin final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihinde uygulanacak. 2019 yılının tek ders sınavı ise 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.
MAZERET SINAVI YAPILIYOR MU?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12-(4) maddesinde “Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.” denilmektedir. Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir. Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.
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