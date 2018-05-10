AÖF final sınavları ne zaman başlıyor? AÖF Bahar Dönemi final sınavları

Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden yüz binlerce öğrenci Bahar Dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde vize sınavlarına giren ve

sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan final sınavlarına hazırlanırken bir yandan da sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF final sınavı ne zaman? İşte, AÖF öğrencilerinin merakla beklediği o sorunun cevabı...

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ

AÖF bahar dönemi ara dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖF öğrencileri şimdi de final yani dönem sonu sınavlarının hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. AÖF tarafından dönem başında belirlenen sınav tarihleri, MEB'in düzenlediği bir sınavla çakıştığı için kurum tarafından geçtiğimiz günlerde değiştirildi. İşte, 2018 AÖF dönem sonu sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde

yapılması kararı alınmıştır.