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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

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AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

AÖF (Açıköğretim Fakültesi) İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2018-2019 bahar dönemi final sınavları için sayılı günler kala, sınav giriş belgeleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Bu gelişme ile beraber, adaylar da AÖF sınav giriş yerlerinin nasıl öğrenileceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

Üniversite eğitimini açıktan yürütenler için eğitim veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2018-2019 bahar dönemi final tarihleri, sınav takvimi ile belli oldu. Öte yandan, AÖF final sınavları giriş belgeleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, AÖF giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, AÖF sınav yeri sorgulama ekranı ve AÖF final sınavları tarihi ile ilgili bilgiler.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 – 26 Mayıs tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girdiği 3 ders sınavının tarihi de değişti. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen 3 ders sınavı 26 Temmuz’a alındı.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav giriş yerleri Anadolu Mobil uygulaması ve öğrenci otomasyonundan öğrencilerine erişimine açıldı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda;

"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı sınav giriş belgelerine Öğrenci Otomasyonundan erişime açılmıştır. Sınav giris bilginize Anadolu mobil güncel versiyonundan erisebilirsiniz. mobil.anadolu.edu.tr" ifadeleri kullanıldı. Sınav giriş yerleri, otomasyon üzerinden öğrenci TC No ve otomasyon şifresi ile giriş yapılarak öğreniliyor.

SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

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