AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?
AÖF (Açıköğretim Fakültesi) İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2018-2019 bahar dönemi final sınavları için sayılı günler kala, sınav giriş belgeleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Bu gelişme ile beraber, adaylar da AÖF sınav giriş yerlerinin nasıl öğrenileceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?
Üniversite eğitimini açıktan yürütenler için eğitim veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2018-2019 bahar dönemi final tarihleri, sınav takvimi ile belli oldu. Öte yandan, AÖF final sınavları giriş belgeleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, AÖF giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, AÖF sınav yeri sorgulama ekranı ve AÖF final sınavları tarihi ile ilgili bilgiler.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 – 26 Mayıs tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girdiği 3 ders sınavının tarihi de değişti. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen 3 ders sınavı 26 Temmuz’a alındı.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav giriş yerleri Anadolu Mobil uygulaması ve öğrenci otomasyonundan öğrencilerine erişimine açıldı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda;
"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı sınav giriş belgelerine Öğrenci Otomasyonundan erişime açılmıştır. Sınav giris bilginize Anadolu mobil güncel versiyonundan erisebilirsiniz. mobil.anadolu.edu.tr" ifadeleri kullanıldı. Sınav giriş yerleri, otomasyon üzerinden öğrenci TC No ve otomasyon şifresi ile giriş yapılarak öğreniliyor.
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