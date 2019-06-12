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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

AÖF final sınavı sonuçları için bayram detayı!

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AÖF final sınavı sonuçları için bayram detayı!

Alanlarından sınava giren ve AÖF sınav sonuçları için araştırmalarına başlayan öğrenciler, üniversitenin resmi internet sitesinden gelecek olan duyuruya kilitlendi. AÖF sınav sonuçları açıklamasına göre hareket edecek olan binlerce öğrenci, geçtiğimiz sınav dönemine göre bugünlerde açıklanması beklenen sonuçların açıklanması için gözlerini AÖF sosyal medya hesaplarına çevirdi. Peki, AÖF sınav sonuçları hakkında herhangi bir açıklama geldi mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

10 ila 15 gün içerisinde açıklanan AÖF sınav sonuçları, üzerinden 17 gün geçmesi üzerine birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan birçok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçlarının bugün açıklanması beklenebilir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Normal şartlar altında 15 gün içerisinde açıklanan AÖF sınav sonuçları, araya Ramazan Bayram tatilinin girmesi dolayısıyla beklenen sürece göre daha geç açıklanabilir. Dolayısıyla değerlendirme sürecinde olduğu düşünülen AÖF sınav kağıtlarının sisteme bu hafta içerisinde yüklenmesi beklenmektedir.

AÖF'TE AKADEMİK DURUM NEYİ İFADE EDİYOR?

Açıköğretim Sisteminde öğrencinin son Genel Not Ortalamasına göre Akademik Durumu belirlenmektedir.

Akademik Durumlar şu şekildedir:

Başarılı

Uyarı

Mezun

Akademik durumunun

Başarılı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olduğunu,

Uyarı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapıldığını,

Mezun olarak görünmesi de öğrencinin diploma için gerekli olan koşulları başarıyla yerine getirerek mezun olduğunu belirtir.

YAZ OKULU HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan yaz okulunun hangi illerde yapılacağı, belirlendikten sonra sitenin duyurular kısmından yayımlanacak.

 

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