AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi
AÖL final sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihle açıklandı. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi.
AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Lisans ve Ön Lisans öğrenimlerini açıköğretim sistemi üzerinden sürdüren binlerce kişinin merakla araştırdığı AÖF dönem sonu final sınavları için tarih belli oldu. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi final sınavı, 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak. Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.
DİPLOMALARDA AÇIKÖĞRETİM İBARESİ YER ALIYOR MU?
Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan 3 fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler; Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesidir.
Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında Açıköğretim Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.
İktisat Fakültesi bünyesindeki lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında İktisat Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.
İşletme Fakültesi bünyesindeki lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında İşletme Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.
HARF NOTU NASIL BELİRLENİYOR?
Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.
"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.
30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.
Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.
Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.
Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.
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