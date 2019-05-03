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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 3 ders sınavının tarihi değişti

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AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 3 ders sınavının tarihi değişti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavının tamamlanması ve sonuçlarının açıklanması ardından gözler final oturumlarına çevrildi. AÖF final sınavı hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler bir yandan da tarih bilgisini merak ediyor. AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman yapılacak?

2019 Yılı AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde dört oturumda tamamlandı. AÖF final tarihleri de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle adaylara duyuruldu.

Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 – 26 Mayıs tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girdiği 3 ders sınavının tarihi de değişti. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen 3 ders sınavı 26 Temmuz’a alındı.

YAZ OKULU FIRSATI

Bu yıl AÖF öğrencilerine bir şans daha verildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sayfası duyurular kısmında (www.anadolu.edu.tr/acikogretim) yayımlanacak.

Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilecek. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorunda olacak.

GNO (Genel Not Ortalaması hesaplanırken yaz okulunda alınan derslerin de son harf notları ve kredileri dikkate alınacak.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılacak.

 

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