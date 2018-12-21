AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınavları 24-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2018- 2019 eğitim öğretim döneminin ilk oturumlarını geride bırakan açıköğretimliler şimdi AÖF final sınavının tarihini araştırıyor. Peki, AÖF final sınavı ne zaman? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bu yılki sınav tarihleri aylar öncesinden duyurulmuştu. Buna göre; AÖF Güz Dönemi Dönem sonu sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak. Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.
Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
Geçersiz Belgeler
Öğrenci Kimlik Kartı
Sürücü Belgesi (Ehliyet)Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı
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