AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi takviminde belirtilmişti. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?
Eğitim hayatına AÖF'te devam eden on binlerce öğrenci, AÖF 2018-2019 eğitim dönemi sınav programı hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Kısa bir süre kayıt yenileme sürecini geride bırakan öğrenciler, şimdi bahar dönemi vize sınavlarının yapılacağı tarihlere odaklandı. İşte, AÖF sınav takvimi...
AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın ardından 25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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