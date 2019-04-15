AÖF bahar dönemi soru ve cevapları yayınlandı! Sonuç tarihi belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavlarına ait cevap anahtarları açıklandı. Öğrenciler, gerekli bilgileri girerek gerekli sorgulamaları yapabilecek. Gözler şimdi ise sonuç açıklama tarihinde. Peki, AÖF cevap anahtarı nasıl sorgulanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
13-14 Nisan'da yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ara sınavlarının soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi mobil uygulamasından ve resmi sitesinden soru ve cevaplar yayınlandı. Bu gelişmenin ardından sonuç açıklama tarihi de merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sınav sonuçlarının açıklanacağı net tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları ortalama 15-20 gün içinde adayların erişimine açmıştı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.
SORULAR ETKİNLİKTE ÇÖZÜLECEK
15-16-17 Nisan 2019 tarihlerinde Bahar Dönemi Ara Sınavındaki sorular Program Koordinatörleri, Yazarlar ve Editörler tarafından eKampüste webinar etkinliği şeklinde çözülecektir.
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AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
AÖF not ortalaması hesaplama işlemi yapabilmek için güz döneminde şartlı olarak geçilen derslerden başarılı olunması, güz dönemi sonu veya bahar dönemi sonu genel not ortalamasının da 2,00 ve üzerinde olması gereklidir.
Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçmiş oldukları derslerden başarılı sayılabilmeleri içinse bahar dönemi sonu veya güz dönemi sonu genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olmalıdır.
AÖF lisans öğrencilerinin mezun olmaları için şu şartları yerine getirmeleri gereklidir;
Ders notlarının FF olmaması
Genel not ortalamalarının 2,00 ve üzeri olması,
Alttan kalan dersinin olmaması
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