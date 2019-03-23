AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu
2019 AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, söz konusu sınavlar için araştırmalarına hız verdi. Bahar dönemi vize sınavları için son hazırlıklarını yapmaya devam eden öğrenciler, bir yandan da sınavın net tarihini sorguluyor. Peki, AÖF 2018-2019 bahar dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF'te bahar dönemi sınavlarına kısa bir süre kaldı. Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, bahar döneminde yapılacak olan vize sınavları için son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. İşte, AÖF'ün açıkladığı bahar dönemi vize sınav tarihleri...
Adayları gireceği AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.
SINAVA GİRİŞ KURALLARI
Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019
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