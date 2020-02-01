AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi ders seçme ve kayıt tarihleri belli oldu

AÖF kayıtları ve kayıt yenileme işlemi, bahar dönemine başlayacak olan pek çok öğrencinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapacak olan öğrenciler, internet üzerinden Açık Öğretim Fakültesi kayıt tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖF kayıt yenileme ve kayıt tarihleri hakkında detaylar.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat'a kadar devam edecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.

Bahar dönemi ara sınavı ise 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu sınav için sınav merkezi tercihleri 2 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır.

Derslerini seç

Ücretini Öde

Otamasyondan Kaydını Kontrol Et

Ders Kitapların ekampüs'te

Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

KAYIT YENİLEME HARCI İADE ALINIR MI?

2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri hakkında öğrencilerin bilgi almaları için www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Açıköğretim” bölümünde yer alan “Kılavuzlar” sayfasındaki “Güz Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzu”nda “Güz Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden bankaya ödeme yapmayınız. Bankaya Güz Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğretim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra Güz Dönemi kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez” uyarısında bulunulmuştur.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Katkı Payı ve Öğretim Giderlerinin Tahsil ve İade Esaslarının 1.maddesinde “Kayıt yeniletmeyecek öğrenciler bankaya hiçbir ödeme yapmamalıdırlar. Ödeme yapıldıktan sonra vazgeçme halinde iade yapılmaz.” denilmektedir.

Bu nedenle 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme bedeli olarak ödediğiniz “Öğretim Gideri/Öğrenci Katkı Payı”nın iadesi mümkün değildir.