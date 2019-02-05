AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Açık öğretim kayıt takvimi
Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri kısa süre sonra başlıyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının başlayacağı tarih, üniversite eğitimine bu kurumda açıktan devam eden öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
2018-2019 eğitim yılı güz dönemini geri bırakan AÖF öğrencileri şimdi bahar dönemi kayıtlarına odaklandı. Üniversitenin kayıt yenileme işlemini başlatacağı tarihi merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına AÖF akademik takvimi ya da kurum tarafından yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarih...
KAYIT YENİLEME O TARİHTE BAŞLAYACAK
AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.
DÖNEM NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.
Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.
Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.
Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.
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