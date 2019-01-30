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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

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AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. 12-13 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF güz dönemi final sınavlarının ardından gözler, AÖF kayıt yenileme işlemlerine çevrildi. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

Güz dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından beklentileri artan AÖF öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

AÖF'TEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.

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