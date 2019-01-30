AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. 12-13 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF güz dönemi final sınavlarının ardından gözler, AÖF kayıt yenileme işlemlerine çevrildi. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?
Güz dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından beklentileri artan AÖF öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?
KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.
AÖF'TEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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