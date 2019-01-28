AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Güz dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından beklentileri artan AÖF öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?
AÖF kayıt yenileme süresinin başlayacağı tarih, üniversite eğitimine açıktan devam eden yüz binlerce öğrencinin merak ettiği ve sorguladığı konu olarak dikkat çekiyor. AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve gözler bahar dönemi kayıtlarına çevrilmişti. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.
AÖF'TEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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