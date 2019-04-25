AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler, bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki, AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Eğitim hayatına AÖF'te devam eden on binlerce öğrenci, AÖF 2018-2019 eğitim dönemi bahar final sınav programı hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Kısa bir süre önce ara sınav sürecini geride bırakan öğrenciler, şimdi bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihlere odaklandı. İşte, AÖF sınav takvimi...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan AÖF takvimine göre; bahar dönemi dönem sonu yani final sınavları, 25 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak.
YAZ OKULU AÇILACAK MI?
24 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yaz okulunun açılması kararı açıklandı. Buna göre, yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sayfası Duyurularda (www.anadolu.edu.tr/acikogretim) yayımlanacak.
Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilecek. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorunda olacak.
GNO hesaplanırken yaz okulunda alınan derslerin de son harf notları ve kredileri dikkate alınacak.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılacak.
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