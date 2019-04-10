AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları için son viraja girildi. Üniversite eğitimine açıktan devam eden çok sayıda vatandaş, nisan ayı içinde yapılacak AÖF bahar dönemi ara sınavları için tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?
AÖF bahar dönemi ara sınavları için bekleyiş devam ederken AÖF, söz konusu sınavlara ait sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. İşte, AÖF sınav tarihi ve sınav giriş yeri sorgulama ekranı...
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini "Öğrenci Otomasyonuna" giriş yaparak alabilir.
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AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika süre verilecek. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılacak.
Bu sınavın ardından 25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.
SINAVA GİRERKEN BU BELGELER GEREKLİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
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