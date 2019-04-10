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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.04.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgulama ekranı

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AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları için son viraja girildi. Üniversite eğitimine açıktan devam eden çok sayıda vatandaş, nisan ayı içinde yapılacak AÖF bahar dönemi ara sınavları için tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için bekleyiş devam ederken AÖF, söz konusu sınavlara ait sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. İşte, AÖF sınav tarihi ve sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini "Öğrenci Otomasyonuna" giriş yaparak alabilir.

SINAV GİRİŞ BELGENİZİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika süre verilecek. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılacak.

Bu sınavın ardından 25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELER GEREKLİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

 

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