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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme için son gün ne zaman?

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AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AÖF (Açıköğretim Fakültesi) kayıt yenileme süreci devam ediyor. Anadolu Üniversitesi, kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat'a kadar devam edecek. Yenileme işlemini başarıyla gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi öğrencileri bir yandan da sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi 12- 13 Ocak tarihinde yapılan sınavlarla birlikte tamamlanmıştı. İlk dönemi geride bırakan öğrenciler, bir yandan kayıt yenileme işlemini gerçekleştirirken bir yandan da bahar dönemi sınavı tarihlerini araştırıyor. 11 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından bahar dönemi resmi olarak başlayacak. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın tamamlanmasının ardından 25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sınavı tamamlanacak.

AÖF’TE MUAFİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptıracağınız programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri için yapılmaktadır.

2. Muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.

3. Muafiyet Talep Arayüzündeki muafiyet listesinde bulunan dersleri işaretlemeniz gerekmektedir. İşaretleme yapmadığınız ya da başarılı olmadığınız dersler için yaptığınız başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Bir yükseköğretim programından mezunsanız sadece mezun olduğunuz üniversitenin bilgisini girmeniz yeterlidir.

5. İnternet Başvurusunu tamamladıktan sonra muafiyet İşlemleri için gerekli belge/belgelerinizi ilan edilen kayıt tarihleri arasında kendiniz ya da herhangi bir yakınınız aracılığıyla AÖF bürosuna teslim ediniz.
6. Muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz.

a. Elektronik imzalı belgeler (karekodlu belgeler), AÖF bürosu tarafından kontrol edildikten sonra kabul edilmektedir.

b. Hologramlı belgeler kabul edilmektedir.

c. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı belgeleri/yazıları kabul edilmektedir.

d. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri, “Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul edilmektedir.

e. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir. Bu öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır.

f. Mezun öğrencilerin Transkript (Not Durum Belgesi) ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Transkript, mezuniyet belgesi olarak kabul edilmemektedir.

g. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri vb. kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir.

h. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilmektedir.

i. Öğrenci, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş olsa dahi ilgili muafiyet başvurusunun tamamlanması için öğrencinin gerekli belgesi ile birlikte mutlaka AÖF bürosuna başvurması gerekmektedir.

7.Transkript (Not durum belgesi) ile başvuruda bulunduysanız muafiyet başvurunuz aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir.

a. Transkript hangi üniversiteye ait ise başvuruda o üniversite seçilmiş olmalıdır.
b. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.
c. İnternet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır.
d. Muafiyet işlemleri yapılırken transkriptteki Genel Not Ortalamasına bakılmaz.
e. Muafiyet için verilen transkriptte farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, verilen belgelerdeki bilgilere göre muafiyet işlemi yapılır.

 

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