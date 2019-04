AÖF bahar dönemi ara sınav oturumlarının büyük bir kısmı tamamlandı. Dört oturumdan oluşacak sınavların ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başladı. AÖF sınavında öğrencilere, her ders için 20 soru soruldu 30’ar dakika sınav süresi verildi. Sınavda kararsız kaldıkları veya boş bıraktıkları soruların yanıtlarını merak eden izleyiciler, sorular ve cevapların yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Daha önceki sınavlar baz alındığında soru ve cevapların bir iki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF öğrencileri, https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorular ve cevap anahtarına erişim sağlayabiliyor. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.