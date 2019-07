AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayacak? Yaz okulu ne zaman yapılacak?

AÖF bahar döneminde en fazla üç dersi verememiş öğrencilerin girebildiği 3 ders sınavı için artık sadece saatler kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayınlanan akademik takvime göre 2019 AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak.



Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.



AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

Üç ders sınavına gireceğim yaz okuluna kayıt yaptırabilir miyim?



1- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir.

2- Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.

Yaz okulu ne zaman açılır? Kayıtlar ne zaman başlayacak?

İlgili öğretim yılının bahar döneminden sonra açılır. Yaz okulu kayıtları 24 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.