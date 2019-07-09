AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtlarının sona ermesinin ardından, gözler AÖF 3 ders sınavlarına çevrildi. Mezuniyet için en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilerin katılım sağlayacağı sınava kısa zaman kala, sınav giriş yerleri de gündeme gelmeye başladı. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları 24 Haziran-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Yaz okulu kayıtlarının bitmesinden sonra üç ders sınavları ve sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırmalar, öğrenciler tarafından hız kazandı. Mezuniyet için en çok 3 başarısız dersi bulunan öğrenciler için, sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Bu bilgiler doğrultusunda AÖF üç ders sınavları, temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri ise, üç ders sınavından bir kaç gün önce erişime açılacak. İşte, AÖF 3 ders sınavı takvimi ve sınav giriş belgeleriyle ilgili detaylar.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan bilgilere göre, AÖF üç ders sınav tarihi 27 Temmuz 2019 belirlendi.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.
Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak.
AÖF 3 DERS SINAV MERKEZLERİ BELİRLENDİ
Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.
AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,
Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,
FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
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