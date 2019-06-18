AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF sınav takvimi
AÖF bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından, AÖF üç ders sınavının ne zaman olacağı da merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF üç ders sınavına katılacak olan öğrenciler, bir yandan sınava için hazırlıklarını yaparken bir yandan da sınavın tam tarihini öğrenmek adına araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF üç ders sınavı son günlerde AÖF öğrencilerinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Başarısız oldukları dersleri geçmek için girecekleri üç ders sınavlarının ne zaman yapılacağını sorgulayan öğrenciler, ders çalışma planlarını ona göre şekillendirmek istiyor. İşte, AÖF üç ders sınavının yapılacağı tarih...
AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
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