AÖF 3 ders sınav yerleri açıklandı- Sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?
AÖF 3 ders sınav yerleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Üç ders sınav giriş belgesinin yayımlandığı bilgisi Anadolu Üniversitesi'nin resmi Facebook adresi üzerinden duyuruldu. Peki, AÖF 3 ders sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?
Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin (AÖF) lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavının yerleri için beklenen duyuru geldi.
Anadolu Üniversitesi'nin resmi Facebook adresi üzerinden yayımlanan duyuruda; "Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler." ifadelerine yer verildi.
Dönem sonu sınavlarından sonra yapılan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.
Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.
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