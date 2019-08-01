AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yaz okulu sınavının tarihi
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) üç ders sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilerin girme hakkı elde ettiği AÖF 3 ders sınav sonuçları online sistem üzerinden duyurulacak. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF’e kayıtlı olan öğrencilerin 3 ders sınav sonuçları için bekleyişi devam ediyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden ya da üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Asıl merak edilen konu ise sonuç tarihi. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF’te bu yıl uygulamaya konulan yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınav tarihi öncesinde AÖF 3 ders sınavı sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar en geç 15 gün içinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde de diplomalar açıköğretimlinin bağlı olduğu AÖF Büronuza gönderilmiş olmaktadır.
ÜÇ DERS SINAVINA GİREN YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ?
1- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir.
2- Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ HAKKI
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinden e-posta adresi yea tc kimlik numarası ve şifrelerini girerek AÖF final sınav sonucunu öğrenebiliyorlar.
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