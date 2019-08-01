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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yaz okulu sınavının tarihi

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AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yaz okulu sınavının tarihi

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) üç ders sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilerin girme hakkı elde ettiği AÖF 3 ders sınav sonuçları online sistem üzerinden duyurulacak. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF’e kayıtlı olan öğrencilerin 3 ders sınav sonuçları için bekleyişi devam ediyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden ya da üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Asıl merak edilen konu ise sonuç tarihi. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF’te bu yıl uygulamaya konulan yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınav tarihi öncesinde AÖF 3 ders sınavı sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar en geç 15 gün içinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde de diplomalar açıköğretimlinin bağlı olduğu AÖF Büronuza gönderilmiş olmaktadır.

ÜÇ DERS SINAVINA GİREN YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ?

1- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir.
2- Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ HAKKI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinden e-posta adresi yea tc kimlik numarası ve şifrelerini girerek AÖF final sınav sonucunu öğrenebiliyorlar.

 

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